Сотрудник ОМОНа впал в кому после тренировочного боя в Москве

Сотрудник ОМОНа Евгений М. впал в кому после тренировочного боя в здании Главного управления Росгвардии по Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, 25-летний Евгений М. служит в ОМОНе уже несколько лет. В столице он находился в учебном отпуске, готовился сразу к нескольким важным событиям — свадьбе, сессии и повышению.

Близкие омоновца рассказали, что 21 мая мужчина попал в реанимацию с диагнозом «острая субдуральная гематома» — его госпитализировали прямо из здания Главного управления Росгвардии.

Руководство сообщило родным, что Евгений получил травмы во время спаррингов на «круговой тренировке» — якобы он ударился головой и не встал, после чего мужчине вызвали скорую.

Вместе с тем, по данным источников, тренировок в этот день не планировалось.

Ранее сообщалось, что кандидат в мастера спорта по воркауту Владислав Елфимов впал в кому после сдачи экзамена по физической подготовке в спецназе тюменского УФСИН.

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Врачи восстановили ему симметрию черепа, вывели из комы, реабилитологи научили заново ходить. Полностью восстановить здоровье не удалось — молодой человек стал инвалидом первой группы.