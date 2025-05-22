В Индии пятеро школьников сняли изнасилование девочки в кабинете директора

В Индии пятерых школьников подозревают в надругательстве над 12-летней девочкой, принадлежащей к касте далитов (неприкасаемых). Об этом сообщает The Times of India.

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Инцидент произошел в здании образовательного учреждения в городе Морадабад (штат Уттар-Прадеш) 8 мая. Как рассказала потерпевшая, группа мальчиков подошла к ней на улице и заманила ее в ближайшую школу под предлогом угощения газировкой. Один из хулиганов открыл школу ключом, украденным у отца, который работает там сторожем. После этого группа отвела девочку в кабинет директора, там они угостили ее газировкой, после которой она потеряла сознание. Затем школьники изнасиловали ее, записывая все на видео. Когда потерпевшая пришла в себя, они пригрозили расправой над ее родителями и обнародованием видео, если она расскажет о нападении.

Тем не менее видео все равно попало в сеть и дошло до матери потерпевшей. Женщина поговорила с дочерью и обратилась в полицию.

По информации СМИ, все насильники арестованы, ими оказались ученики в возрасте 12-14 лет.