Еще два БПЛА уничтожили на подлете к Москве

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Военные сбили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву», — написал градоначальник.

По его словам, на места падения обломков уже прибыли специалисты экстренных служб.

Каких-либо других подробностей глава города не сообщил. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В этот же день Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре летевших на Москву беспилотника. До этого было опубликовано видео с летевшим в сторону Москвы дроном. Его удалось снять пассажиру авиарейса.