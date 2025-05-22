У штаб-квартиры ЦРУ произошла стрельба

На территории штаб-квартиры Центрального разведывательного управления Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Маклине, штат Вирджиния, произошла стрельба. Об этом сообщает Newsweek.

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«За пределами штаб-квартиры ЦРУ произошел инцидент, связанный с безопасностью, на который отреагировали правоохранительные органы», — заявил представитель ЦРУ.

Сотрудники ведомства получили указание использовать альтернативные маршруты. Однако причины случившегося и детали произошедшего пока официально не раскрываются.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о расправе над двумя сотрудниками посольства Израиля после мероприятия в еврейском музее в Вашингтоне.