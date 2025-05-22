Россиянка заморила новорожденного голодом и получила срок

В Тюменской области суд вынес приговор матери младенца, который умер от обезвоживания и тяжелого истощения. Трагедия произошла в феврале 2023 года в Ишимском районе. Об этом пишет 72.RU.

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У матери умершего новорожденного уже были трое детей. Двое из них находятся в приемных семьях.

Мальчик родился раньше срока. Врачи обнаружили у него дефект сердечной перегородки и признаки незрелости головного мозга. Женщине было предложено остаться в больнице, однако она отказалась.

Она не могла кормить грудью из-за диагноза ВИЧ, поэтому использовала выданную в роддоме смесь.

По словам женщины, она ночью покормила малыша и уложила в кроватку, а утром обнаружила его без признаков жизни.

При этом четыре из пяти банок детской смеси, выданных в больнице, остались нераспечатанными.

Суд назначил россиянке один год лишения свободы условно с испытательным сроком.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области произошел экстренный случай: 16-дневный младенец внезапно потерял сознание и посинел во время кормления. Спасти его удалось оперативно прибывшей на вызов бригаде скорой помощи.