Россиянка заморила новорожденного голодом и получила срок
В Тюменской области суд вынес приговор матери младенца, который умер от обезвоживания и тяжелого истощения. Трагедия произошла в феврале 2023 года в Ишимском районе. Об этом пишет 72.RU.
У матери умершего новорожденного уже были трое детей. Двое из них находятся в приемных семьях.
Мальчик родился раньше срока. Врачи обнаружили у него дефект сердечной перегородки и признаки незрелости головного мозга. Женщине было предложено остаться в больнице, однако она отказалась.
Она не могла кормить грудью из-за диагноза ВИЧ, поэтому использовала выданную в роддоме смесь.
По словам женщины, она ночью покормила малыша и уложила в кроватку, а утром обнаружила его без признаков жизни.
При этом четыре из пяти банок детской смеси, выданных в больнице, остались нераспечатанными.
Суд назначил россиянке один год лишения свободы условно с испытательным сроком.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области произошел экстренный случай: 16-дневный младенец внезапно потерял сознание и посинел во время кормления. Спасти его удалось оперативно прибывшей на вызов бригаде скорой помощи.