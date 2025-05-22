Два жителя Курской области пострадали во время атаки беспилотника

В селе Пушкарное Курской области зафиксирован очередной удар с использованием беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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По предварительной информации, FPV-дрон атаковал местный магазин, в результате чего пострадали два сотрудника. Мужчина 66 лет получил множественные травмы — взрывные повреждения лица, тела и конечностей, а также черепно-мозговую травму. У 31-летней женщины диагностированы многочисленные ранения рук и ног, в том числе повреждение сухожилия на ноге.

Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Рыльска, где они находятся под наблюдением врачей. В ближайшее время запланирована их транспортировка в Курскую областную клиническую больницу.

Взрыв также повредил здание магазина: разрушены фасад, кровля, потолок и крыльцо.

По словам Хинштейна, подобные атаки со стороны украинских формирований представляют серьезную угрозу для мирного населения. Он подчеркнул, что пребывание в приграничных районах остаётся крайне опасным и призвал жителей воздержаться от поездок в данные зоны.