В Тверской области осудили 36 человек за хищения 55 млн рублей из вагонов поездов

Суд приговорил шестерых участников преступного сообщества, обвиняемых в хищении товаров на сумму более 55 млн рублей из контейнеров товарных поездов в Тверской области, к срокам от семи до девяти лет колонии. Пятерым участникам назначены условные сроки, 25 человек освобождены от наказания, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Калининский районный суд Тверской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 36 участников преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества)", - говорится в сообщении.

Установлено, что участниками преступной группы в 2017-2018 годах на железнодорожном перегоне в Зубцовском районе Тверской области из грузовых контейнеров товарных поездов совершено 13 эпизодов краж электроники, бытовой техники, одежды и обуви, а также дорогостоящего алкоголя на общую сумму более 55 млн рублей. Используя информацию входивших в состав преступной группы машинистов поездов, диспетчеров, охранников военизированной охраны, сопровождавших грузы, члены сообщества организовывали несанкционированную остановку товарных поездов на железнодорожном перегоне, вскрывали контейнеры, перегружали похищенные товары в заранее подготовленные грузовые машины и с похищенным скрывались с места преступления. "Противоправную деятельность пресекли органы ФСБ России во взаимодействии с ГСУ СК России", - уточнили в пресс-службе.

Троих организаторов преступного сообщества суд приговорил к лишению свободы на сроки от восьми лет шести месяцев до девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год каждому, троих соучастников - к лишению свободы на сроки от семи лет до семи лет шести месяцев в колониях общего и строгого режимов, с ограничением свободы на срок 7 месяцев каждому. Пятерых осужденных суд приговорил к лишению свободы условно с испытательным сроком от двух до трех лет, 25 осужденных освобождены от наказания в связи с его фактическим отбытием.