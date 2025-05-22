Турецкие врачи втайне вырезали сердце загадочно погибшей туристки

Молодую британку Бет Мартин из Портсмута срочно доставили в турецкую больницу после того, как у нее начался «бред». 28-летнюю девушку быстро поместили в реанимацию, однако она скончалась через день после госпитализации. Во время вскрытия британские врачи обнаружили, что у девушки вырезано сердце.

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— Я потерял свою жену, мои дети потеряли свою маму, мы потеряли самую большую часть паззла, которым была наша семья. В довершение всего это была самая тяжелая и травмирующая неделя в моей жизни, — рассказал муж умершей.

При этом в больнице, куда госпитализировали Мартин, сейчас проводится служебная проверка из-за множества жалоб.

— И тут последний удар: у Бет не было сердца. Турецкая больница удалила его. Без объяснений. Без согласия. Они вторглись в ее тело и забрали ее сердце, — цитирует слова организатора краудфандинга Роберта Хаммонда Daily Mail.

Семь российских туристов были госпитализированы в Таиланде с симптомами отравления после того, как съели дикую хурму в национальном парке Кхаунанайлуанг в провинции Сураттхани. У россиян появились тошнота, головокружение, рвота и стеснение в груди. Им промыли желудки.