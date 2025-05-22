Пристававшего к детям во дворе россиянина арестовали

В Курганской области суд взял под стражу мужчину, пристававшего к детям во дворе дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

© Lenta.ru

Мужчину обвиняют в преступлении по статье о совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних детей.

О его задержании стало известно 21 мая. По данным ведомства, днем 18 мая фигурант в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома на улице Гоголя домогался детей. Это заметила жительница дома и позвонила в полицию. Мужчина признал вину.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчину приговорили к 15 годам за домогательства к двум девочкам.