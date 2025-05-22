Мигранты избили раненого бойца СВО со словами «мы вас резали и резать будем»

Под Москвой мигранты избили раненого участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Причина конфликта была бытовой — мужчины поспорили из-за парковки автомобиля. Напавших на него людей боец описал как «лиц азиатской национальности». Позже он уточнил, что, узнав о его боевом прошлом, один из предполагаемых иностранцев сказал: «Я вас резал и резать буду».

Солдат пояснил, что является действующим военнослужащим. В Балашихе он находится в отпуске по ранению. «Русская Община» добавила, что в прошлом боец служил в ЧВК «Вагнер». На видеозаписи на его груди видно медаль За отвагу и черную медаль в виде креста — такими награждали вагнеровцев.

Ранее в Подмосковье мужчина избил волонтера спецоперации и заявил о ненависти к СВО. По словам пострадавшей, она встретила двоих мужчин в подъезде во время отгрузки коробок в зону боевых действий. Один из неизвестных стал оскорблять ее и заявил: «Я ненавижу СВО». Затем он набросился на россиянку.