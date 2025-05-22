В российской школе рухнул потолок перед последним звонком

В школе Красного Сулина Ростовской области перед последним звонком обрушился потолок. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе администрации Красносулинского района.

© Lenta.ru

Речь идет о школе №8, расположенной на улице Чкалова, 19 — в ее актовом зале рухнул потолок. Местные власти уточнили, что на данный момент из-за протечки кровли во время сильных осадков в актовом зале повреждены две секции потолка. «Ремонт кровли производился в 2022 году, а в ходе текущего обследования повреждений не выявлено», — поделились информацией они.

В администрации добавили, что в этом образовательном учреждении временно обучаются ученики школы №2, так как здание последней сейчас находится на капитальном ремонте. В результате последний звонок для учащихся начальной школы №2 перенесли в коридор третьего этажа. Власти также рассказали, что уже подготовили смету и всю необходимую документацию для проведения капремонта в школе №8 и определяют источник финансирования работ.

Ранее в мае стало известно, что в аварийном общежитии в Челябинске рухнули стена и потолок.