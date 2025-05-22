Раскрыта личность скончавшегося мужчины в голове монумента «Родина-мать зовет!»

Погибшим мужчиной в голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде значится 68-летний Николай Чесноков, ректор Московской государственной академии физической культуры, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, у Чеснокова случился сердечный приступ. Уточняется, что внутрь он мог попасть «в ходе нелегальной экскурсии».

О том, что в голове монумента «Родина-мать-зовет!» в Волгограде нашли труп мужчины, сообщили местные издания V1, «Блокнот» и «Новости Волгограда» со ссылкой на источник.

Подчеркивается, что на месте происшествия в настоящее время работают правоохранители. Как пишут СМИ, туристам сообщают, что проход запрещен по техническим причинам.

«Со слов местных, такие экскурсии — редкая и незаконная практика. Но самые смелые как раз доходят до головы. Также можно пробраться в меч, но находиться там опасно из-за подвижности конструкции», — уточняет Mash.

Ранее сообщалось, что в Выксе Нижегородской области обнаружены тела четверых мужчин, скончавшихся в салоне автомобиля УАЗ. На телах погибших отсутствовали видимые признаки насильственной смерти.