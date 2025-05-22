Активно сопротивлявшаяся российская школьница спаслась от насильника

В Уфе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

По данным следствия, 18 мая на улице Блюхера в Уфе злоумышленник приметил 16-летнюю девушку, показавшуюся ему легкой добычей. Однако, в момент нападения юная россиянка оказала активное сопротивление и позвала на помощь. Яростный отпор вынудил мужчину ретироваться. В дальнейшем благодаря описанию школьницы, личность мужчины установили.

Решается вопрос об отправке подозреваемого в СИЗО на время расследования. Отмечается, что злоумышленник возможно причастен еще к ряду подобных нападений на девушек.

Ранее сообщалось, что двух мужчин арестовали за похищение и изнасилование россиянки в Москве 14 лет назад.