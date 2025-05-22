Два российских бизнесмена попали под суд за экологическую аферу на 131 миллион рублей

В Самаре под суд попали двое московских бизнесменов за экологическую аферу на сумму более 131 миллиона рублей при реконструкции очистных сооружений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

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Фигуранты — 34-летний генеральный директор некой компании и его 52-летний отец, который является ее бенефициаром. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Все материалы направлены в Октябрьский районный суд Самары. Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, предварительно установлено, что в октябре 2019 года муниципальное предприятие Самары заключило контракт с принадлежащей обвиняемым компанией. Их фирма должна была заниматься реконструкцией системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Для этого из регионального бюджета была выделена субсидия размером более 131 миллиона рублей. Согласно документации и техническому заданию, на объект должно было поступить дорогостоящее оборудование конкретного производителя, при этом, фигуранты поставили комплектующие гораздо низшего качества от другого изготовителя. Экспертиза показала, что закупленное оборудование не удовлетворяет предъявляемые к несущим металлоконструкциям требования прочности.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении главы «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева за хищения более 22 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа.