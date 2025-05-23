В Новосибирске у бывшего полицейского изъяли 15 объектов недвижимости

В Новосибирске имущество экс-начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Новосибирску Андрея Хомина, включая 14 автомобилей и 15 объектов недвижимости, по решению суда обратили в доход государства. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

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Экс-полицейский за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, купил 15 объектов недвижимости, в том числе дом площадью свыше 300 квадратных метров, 14 автомобилей и гидроцикл, стоимость которых превысила 69 млн рублей. Хомин оформлял коррупционные активы на родственников и близких, чтобы сокрыть свое реальное имущественное положение, уточнили в прокуратуре.

Имущество бывшего сотрудника полиции обратили в доход государства в связи с предъявленным ему обвинением в получении взяток за покровительство незаконной игорной деятельности на территории Новосибирска, добавили в ведомстве.

18 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудника транспортной полиции задержали по подозрению в вымогательстве взятки. По информации Следственного комитета РФ, он потребовал взятку от свидетеля по уголовному делу в обмен на то, что его не привлекут к ответственности. За незаконную услугу он требовал более миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.