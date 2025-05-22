Факт нахождения бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании стал публично известен после того, как он обратился к нотариусу в Мадриде. Об этом пишет газета El Periódico.

По ее сведениям, в январе 2024 году мужчина, покинувший Украину в 2022 году, воспользовался нотариальными услугами для оформления доверенности. Об этом впоследствии написала украинская пресса.

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Источники издания в Национальном разведывательном центре Испании отрицали, что Портнов фигурировал в каком-либо расследовании ведомства или что он находился в королевстве под защитой местной разведки.