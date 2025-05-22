Россиянин погиб в Таиланде

Россиянин, у которого появились галлюцинации после употребления каннабиса, разбился насмерть в Таиланде, сообщает Bangkok Post.

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Несчастный случай произошел с 27-летним туристом из России, снимавшим жилье на девятом этаже кондоминиума в районе Джомтьен на юге Паттайи. В среду, 21 мая, мужчина, которого зовут Михаил, выпал из окна и разбился. Перед падением он, по всей видимости, принимал наркотики и испытал галлюцинации. Его тело со смертельными травмами было найдено под окнами здания и отправлено на судмедэкспертизу. Точную причину смерти россиянина установит вскрытие.

В комнате погибшего нашли каннабис и приспособления для его курения. Охранник кондоминиума сообщил полиции, что незадолго до гибели иностранец проявлял признаки паранойи и стресса. Он якобы бессвязно кричал о том, что за ним гонится призрак. Местные жители видели, как он бегает вверх и вниз по лестницам в беспокойном состоянии. Полиция считает, что Михаил мог перенести психотический приступ, вызванный употреблением каннабиса, и выпрыгнул из окна.