В аэропорту Жуковского сняли временные ограничения

Аэропорт Жуковский возобновил прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

"В аэропорту Жуковский в 11:42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

22 мая Жуковский трижды приостанавливал прием и выпуск самолетов. Также вводились ограничения на работу во Внуково, Домодедово и Шереметьево. В настоящее время ограничения продолжают действовать в аэропортах Тамбова и Калуги.