Появились подробности о фанатке битцевского маньяка из Бердянска

14-летняя ученица из Бердянска, которую называют подражательницей битцевского маньяка, ранее состояла на учете у психиатра. Были предположения, что у нее наблюдается шизофрения, сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее СМИ сообщили, что семилетняя девочка была убита в Запорожской области, когда она гуляла с друзьями. Правоохранители подозревают 14-летнюю школьницу, которая вдохновилась действиями маньяка Александра Пичушкина. В ходе допроса она безмятежно описала свои действия, чем удивила опытных сотрудников правоохранительных органов.

В материале говорится, что задержанная является трудным подростком. Как уточняется, ее воспитывала одна мать. По словам знакомых семьи, женщина не занималась дочерью, «ее не волновало даже, ходит ли та на уроки». Семиклассница пропустила весь учебный год.

«Когда школьница увлеклась историей кровавого битцевского маньяка также, естественно, никто не заметил, даже несмотря на то, что ей уже диагностировали психическое расстройство. И в итоге фанатка тру-крайма положила в сумку молоток и перчатки и пошла убивать ребенка», - пишет Telegram-канал, отметив, что рядом с телом нашли записку с признанием в любви Пичушкину.

В ходе допроса ученица седьмого класса призналась, что, по ее словам, она совершила убийство нескольких детей. Однако в настоящее время существует предположение, что девочка все это выдумала и просто хочет создать образ убийцы с молотком. Тем не менее, следователи проводят проверку всех дел, связанных с травмами, за последние два года. В ближайшее время будет проведена психиатрическая экспертиза ученицы, пишет канал.