Постоялец разделся догола в знак протеста в анапском санатории

В одном из санаториев Анапы произошел неприятный инцидент с пьяным постояльцем. Мужчина устроил конфликт с персоналом и в качестве аргумента разделся донага.

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Это был его ответ на просьбу сотрудников здравницы успокоиться и пройти в свой номер. В костюме Адама отдыхающий начал прогуливаться по коридорам отеля, пугая окружающих. Ситуация потребовала вмешательства правоохранителей.

Получив сигнал «Тревога», на место прибыли росгвардейцы. Они задержали нарушителя. Им оказался 37-летний житель Московской области. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее «Кубань Информ» писал, что дебошира с охотничьим ружьем задержали на улице в Сириусе. Мужчина успел сделать четыре выстрела.