Суд арестовал бывшего сотрудника Курской АЭС за взятку
В Курске суд заключил под стражу бывшего заместителя начальника реакторного цеха № 2 Курской АЭС.
Следствие ходатайствовало перед судом об аресте Евгения Широких, который обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Porsche Macan. Машину в 2020 году заместителю начальника реакторного цеха № 2 Курской АЭС передали за совершение действий, входящих в его полномочия.
Ленинский районный суд Курска рассмотрел ходатайство следственных органов и заключил Широких под стражу на один месяц и восемь суток.
Как пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, постановление может быть обжаловано.