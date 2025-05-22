Суд арестовал бывшего сотрудника Курской АЭС за взятку

В Курске суд заключил под стражу бывшего заместителя начальника реакторного цеха № 2 Курской АЭС.

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте Евгения Широких, который обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Porsche Macan. Машину в 2020 году заместителю начальника реакторного цеха № 2 Курской АЭС передали за совершение действий, входящих в его полномочия.

Ленинский районный суд Курска рассмотрел ходатайство следственных органов и заключил Широких под стражу на один месяц и восемь суток.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, постановление может быть обжаловано.