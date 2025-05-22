Жителя Пензенской области задержали по делу о госизмене

Жителя Пензенской области задержали по обвинению в государственной измене после передачи разведке Украины данных о российском предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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В ходе расследования было установлено, что мужчина с помощью мессенджера Telegram связывался с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и передал ему сведения в отношении предприятия из состава ОПК России. Уточняется, что на объекте выполнялся государственный оборонный заказ, а также железнодорожные перевозки военной техники.

Переданная мужчиной информация могла быть использована против деятельности армии России.

До этого ФСБ задержала жительницу ДНР, обвиняемую в финансировании ВСУ. Как сообщили в ведомстве, женщина неоднократно переводила деньги на банковские карты, используемые для финансирования ВСУ.