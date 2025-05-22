В детском саду Петербурга девочке дверью отрубило палец

В частном детском саду Петербурга семилетняя девочка травмировала палец. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел в одном из дошкольных заведений Кудрово. По данным Telegram-канала, вечером накануне девочка пошла в туалет, где и получила травму.

«Одно неловкое движение, и пришлось экстренно вызывать скорую», – сообщается в публикации.

У пострадавшей диагностировали травматическую ампутацию части среднего пальца на правой руке. При этом в сентябре текущего года девочка должна пойти в школу.

До этого в Петербурге 15-летний школьник лишился пальца после того, как решил поиграть с петардой. Он поджег пиротехнику прямо у себя дома, она взорвалась у юноши в руке. В результате молодого человека госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Еще один подобный случай произошел на судостроительном заводе города. На производстве 69-летний рабочий лишился пальца, так как его рука попала в механизм.