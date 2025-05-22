У блогерши Лерчек нашли новый многомиллионный долг перед налоговой

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У находящейся под домашним арестом блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, нашли новый многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно Shot.

У блогерши Лерчек нашли новый многомиллионный долг перед налоговой
© РИА Новости

По информации издания, налоговая выставила блогерше счет на 28 миллионов рублей. При этом на прошлой неделе Лерчек погасила налоговый долг в размере 25 миллионов рублей, уточняется в публикации.

Ранее стало известно, что суд взыскал с Чекалиной долг по коммунальным платежам. Его сумма не уточнялась.

В конце марта суд продлил домашний арест Лерчек. Блогершу обвиняют в выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Она находится под домашним арестом с октября 2024 года.

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Валерия Чекалина
ФНС России