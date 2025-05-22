У блогерши Лерчек нашли новый многомиллионный долг перед налоговой

У находящейся под домашним арестом блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, нашли новый многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно Shot.

По информации издания, налоговая выставила блогерше счет на 28 миллионов рублей. При этом на прошлой неделе Лерчек погасила налоговый долг в размере 25 миллионов рублей, уточняется в публикации.

Ранее стало известно, что суд взыскал с Чекалиной долг по коммунальным платежам. Его сумма не уточнялась.

В конце марта суд продлил домашний арест Лерчек. Блогершу обвиняют в выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Она находится под домашним арестом с октября 2024 года.