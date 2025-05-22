Двух россиян арестовали за поджог базовой станции оператора

Двух жителей Нижнего Новгорода арестовали за поджог базовой станции мобильного оператора. Об этом сообщило МВД региона в Telegram-канале.

Уточняется, что преступление было совершено по заданию из мессенджера за денежное вознаграждение.

«Сотрудники уголовного розыска Сормовского отдела полиции задержали двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 27 и 36 лет по подозрению в совершении теракта, целью которого была дестабилизация деятельности органов власти путем повреждения объектов, которые осуществляют обеспечение жизнедеятельности человека», — говорится в публикации.

По предварительным данным, злоумышленники, действуя по указанию третьих лиц, сделали фото базовой станции одного из мобильных операторов в Сормовском районе областного центра и отправили фотографии в мессенджере неустановленным лицам, после чего за деньги подожгли сооружение.

До этого суд избрал меру пресечения двум 15-летним подросткам, которых подозревают в попытке поджога железнодорожного оборудования в районе станции Новосибирск. В отношении школьников возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт.