Боевик ВСУ приговорен к 16 годам колонии за теракт в Курской области

Российский суд приговорил украинского солдата Андрея Пасько к 16 годам колонии за теракт в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Как установил суд, в октябре 2024 года Пасько вторгся на территорию Российской Федерации. В Суджанском районе Курской области, угрожая оружием, он препятствовал эвакуации гражданского населения из хутора Зелёный Шлях.

В ходе боевых действий Пасько был задержан российскими военнослужащими.

«Приговором суда Пасько назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что суд приговорил украинского боевика к 15 годам за теракт в Курской области.