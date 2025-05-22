В Иркутске двух иностранцев арестовали за двойное убийство 20-летней давности

Следователи раскрыли двойное убийство, совершенное в Иркутске двумя гражданами ближнего зарубежья более 20 лет назад. Фигуранты арестованы, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное в 2003 году по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), по факту обнаружения тел двух мужчин с множественными ножевыми ранениями в Ленинском районе Иркутска. <…> По ходатайству следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как пояснили в СК, в августе 2003 года в Иркутске на улицы Розы Люксембург между фигурантами и двумя местными жителями возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленники, вооруженные ножами, нанесли потерпевшим множественные телесные повреждения, от которых те умерли на месте происшествия.

Тогда предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено, так как установить причастных к преступлению не удалось. Расследование было возобновлено в мае 2025 года.

Следователи и криминалисты повторно проанализировали материалы уголовного дела, установили и допросили непосредственного свидетеля произошедшего. "При содействии сотрудников полиции удалось установить причастность двух мужчин к совершению преступления. В рамках технических мероприятий и наружного наблюдения местонахождение одного из фигурантов было установлено в Москве, второго - в Иркутске. Ими оказались граждане ближнего зарубежья, которые сразу после совершения преступления покинули территорию РФ", - добавили в пресс-службе.