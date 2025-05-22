Хинштейн сообщил о новых ударах украинских БПЛА по Курской области

Украинский дрон в ночь на 22 мая атаковал автомобильный мост вблизи деревни Семеново Некрасовского сельсовета в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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По его словам, в результате удара повреждены покрытие и ограждение моста. Движение транспорта не нарушено. Люди не пострадали.

Чиновник уточнил, что мост соединяет между собой два сельсовета в Рыльском районе — Малогнеушевский и Некрасовский, он не несет никакого военного значения и нужен исключительно для передвижения мирных граждан.

Хинштейн поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Александру Замараеву подключиться к работе по восстановлению моста. Он также уточнил, что никакие населенные пункты не отсечены, пока соединение между двумя сельсоветами будет идти в объезд. Ремонтные бригады приступят к восстановлению моста 22 мая.

До этого Хинштейн сообщил, что глава Беловского района Курской области Николай Волобуев получил травму в результате атаки беспилотником ВСУ его автомобиля.