Боец СВО спас пострадавшую при взрыве в российской многоэтажке женщину

Участник специальной военной операции (СВО) спас жительницу Ставрополя, пострадавшую при взрыве на верхних этажах жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Об инциденте в многоэтажке в административном центре Ставропольского края стало известно утром 21 мая. В момент взрыва боец проходил мимо. Увидев падающие на землю обломки, он бросился на помощь жителям: стал стучать в двери, чтобы разбудить их.

На верхнем этаже мужчина нашел женщину, которая не могла идти из-за полученных травм. Он взял пострадавшую на руки и вынес на улицу, а позже передал врачам.

В результате взрыва в здании пострадали три человека. На опубликованной в сети видеозаписи видно, как взрывная волна разрушает часть внешней стены дома. Выяснением всех обстоятельств случившегося занимаются силовики, возбуждено уголовное дело.