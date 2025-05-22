Собянин: Два БПЛА уничтожено при попытке подлета к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на столицу. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбила 105 дронов ВСУ ночью над Россией. При этом 35 беспилотников было уничтожено в Московском регионе, еще 14 дронов ликвидированы над территорией Орловской области.