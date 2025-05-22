Четверо россиян погибли в болоте

Четверо мужчин погибли в болотистой местности возле города Выкса Нижегородской области, сообщает телеграм-канал "Ni Mash". Их автомобиль застрял в трясине, а сами они, по предварительным данным, отравились угарным газом.

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Трое суток родственники и поисковые группы искали Илью, Михаила и ещё двух приятелей, пока вчера вечером их УАЗ не обнаружили в лесу у озера Ризадеевское.

По одной из версий, компания из пяти друзей собиралась на шашлыки, чтобы отметить день рождения. В какой-то момент один из них ушёл в магазин и не вернулся, а остальные, выпив, решили срезать путь через лес, опасаясь полицейских проверок.

Машина увязла в болоте, и мужчины, оставив двигатель работать, уснули в салоне. Выхлопные газы стали причиной гибели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.