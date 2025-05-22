Спецслужбы Украины стали чаще применять мессенджеры для вербовок

Специальные службы Украины все чаще применяют мессенджеры Telegram и WhatsАpp для вербовки людей, в том числе для диверсионной деятельности. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

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Такое предупреждение ведомство сделало в связи с тем, что в Тверской области задержали двух подростков, готовивших по указанию украинского куратора поджог одного из зданий министерства обороны России в Вышнем Волочке.

20 мая сообщалось, что жителя поселка Коноши Архангельской области подозревают в государственной измене. По данным ведомства, в 2023 году мужчина по указанию брата, сотрудничавшего с украинской разведкой, собирал информацию о расположении объектов Минобороны России в регионе и передавал ее через мобильную связь.

В конце апреля сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, подозреваемого в передаче информации о военных объектах региона украинской разведке.