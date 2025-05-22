Экс-полицейский устроил стрельбу в дачном товариществе под Новосибирском

Бывший сотрудник правоохранительных органов устроил стрельбу в дачном товариществе в Новосибирской области, сообщило агентство безопасности «Гвардия».

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Инцидент произошел 20 июня в СНТ «Ивушка-2» под Новосибирском. Около девяти часов вечера пенсионер, обычно «милый и добрый», выпил и схватился за ружье. Он укрывался в своем садовом домике, угрожал соседям и обещал «пристрелить их всех».

Ближайший экипаж ППС на место оперативно приехать не смог, но на вызов отреагировали сотрудники охранного предприятия, которые прибыли уже через семь минут и скрутили стрелка. К тому моменту пожилой мужчина успел спрятать ружье, но на полу его жилища нашли стреляную гильзу.

В итоге хулигана передали полицейским. Задержанный оказался бывшим работником правоохранительных органов, а его оружие, как выяснилось, не было зарегистрировано. Какое наказание теперь грозит престарелому агрессору, не уточняется.