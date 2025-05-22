Под Москвой бетонная плита придавила двух школьников

В Московской области на строительной площадке бетонная плита упала на двух школьников и придавила их. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

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По его данным, пострадали два подростка в возрасте 11 и 12 лет. Одному из них придавило ноги, другому бетонная плита упала на все тело.

Детей доставили в больницу с переломами голеней, костей таза, травмой живота, спинальной травмой и травматическом шоком. Других данных о состоянии детей не приводится. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в подмосковных Мытищах семилетнюю девочку раздавил бетонный забор. Впоследствии стало известно, что родители ребенка — сотрудники одного из научно-исследовательских институтов Минобороны.