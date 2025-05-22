Ограничения введены в аэропорту Домодедово

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 09:54 по московскому времени были введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

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— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

В этот же день с 1:31 по московскому времени в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и отправку самолетов. Позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в аэропорту Владимира (Семязино) с 5:55 по московскому времени.