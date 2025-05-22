В российском регионе задержали подростков, готовивших поджог одного из зданий Минобороны

В Тверской области задержали двух подростков, которые по заданию украинского куратора готовили поджог одного из зданий Минобороны перед Днем Победы. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.

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«В телефонах несовершеннолетних обнаружена переписка в мессенджере Telegram с куратором, присяга боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора»‎, — сказали в службе.

Как уточняется, задержанным 14 и 17 лет. В отношении них возбуждены дела о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации.

Правоохранители предупредили, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры в своей противоправной деятельности.

Накануне в Дагестане задержали 14-летнего подростка, который заявил, что в одной из школ Москвы находятся террористы. В МВД по региону рассказали, что юноша позвонил в дежурную часть Ботлихского отдела полиции 19 мая. После его сообщения столичные правоохранители выехали в указанную школу, эвакуировали ее сотрудников и учащихся и осмотрели территорию в сопровождении служебно-разыскной собаки. Информация о террористах не подтвердилась.