Россиянину вынесли приговор за убийство ребенка

Самарский областной суд назначил пожизненное лишение свободы жителю города Чапаевска, признанному виновным в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Самарским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Чапаевска. Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием)", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК России по региону, судебное следствие установило, что 11 августа 2024 года 36-летний житель Чапаевска Самарской области в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и убил двухлетнюю девочку. Осужденный жил по соседству с семьей пострадавшей, ранее был неоднократно судим. Воспользовавшись тем, что ребенок остался без присмотра во дворе частного дома, он увел девочку в заброшенный дом, где нанес ей множественные удары руками и металлическими предметами и изнасиловал. Злоумышленник скрылся с места преступления, но был задержан правоохранителями.

Пострадавшую в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями доставили в реанимацию, но врачи не смогли спасти ее.

Суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии особого режима.