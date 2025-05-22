Авиарейс был перенаправлен из-за написанного на зеркале в туалете сообщения

Авиарейсы между Гавайскими островами и Калифорнией были перенаправлены из-за угрозы взрыва и сообщения на зеркале в уборной

Рейс United Airlines в Лос-Анджелес был вынужден вернуться из-за того, что на зеркале в туалете была обнаружена надпись, "вызывающая беспокойство", арейс на Гавайи также был задержан.

Два самолета, летевших между Гонолулу и Южной Калифорнией, были перенаправлены из соображений безопасности: один - из-за угрозы взрыва бомбы, другой - из-за “соображений

безопасности”, после обнаружения надписи на зеркале в туалете.

Рейс 1169 авиакомпании United Airlines вылетел из международного аэропорта имени Даниэля К. Иноуйе в 9:40 вечера во вторник и направился в международный аэропорт Лос-Анджелеса. По данным FlightAware, самолет изменил курс к востоку от Гавайев и направился обратно в Гонолулу.

В письменном заявлении компания "ЮнайтедЭйрлайнз" не вдавалась в подробности и заявила, что все 339 пассажиров и 10 членов экипажа вернулись в Гонолулу и были перебронированы на более поздние рейсы.

“Рейс 1169 авиакомпании ”Юнайтед", выполнявший рейс Гонолулу - Лос-Анджелес, благополучно вернулся в Гонолулу после того, как на зеркале в туалете была обнаружена надпись о "Потенциальной угрозебезопасности", - сказал представитель "Юнайтед". “Самолет встретили сотрудники правоохранительных органов, и была проведена проверка”.

Один из пассажиров рейса United Airlines рассказал Hawaii News Now, что всем находившимся на борту пришлось ждать около четырех часов на взлетно-посадочной полосе, пока взрывотехники и собаки проверяли каждого пассажира и его багаж, когда они выходили из самолета.

“Позже я узнал от менеджера службы безопасности аэропорта, что кто-то написал на зеркале в туалете, что в самолете находится бомба”, - рассказал пассажир United Кохей

Мэсси. Другая пассажирка Кристи Райт сказала, что они узнали об угрозе только после эвакуации: “Хорошо, что мы не знали об этом в самолете. Это было бы действительно плохо”

Рейс 15 авиакомпании Hawaiian Airlines должен был вылететь из Сан-Диего примерно в 8:30 утра во вторник, но вылет был отложен из-за угрозы взрыва бомбы на борту. Полиция Гавани опубликовала заявление, в котором говорится, что в связи с угрозой был арестован 35-летний военнослужащий Джон Стеа.

По данным FlightAware, все 293 человека, находившиеся на борту, были благополучно выведены из самолета, и рейс приземлился в Гонолулу с пятичасовой задержкой.