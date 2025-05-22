Москвича задержали за кражу машины такси

Сотрудники правоохранительных органов задержали москвича, подозреваемого в угоне машины такси. Об этом агентству «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным полиции, ночью мужчина подобрал ключ к замку водительской двери и проник в автомобиль, после чего завел двигатель и уехал. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Его нашли и задержали в съемной квартире. Известно, что мужчина был судим.

Ранее москвич инсценировал угон BMW ради страховки и угодил под статью.