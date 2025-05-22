Появились подробности о врезавшемся в пятиэтажный дом Тулы дроне

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в пятиэтажный дом на улице Металлургов в Туле. Подробности об этом привела Baza в Telegram-канале.

По информации издания, сильнее всего пострадала одна из квартир на пятом этаже — людей в момент попадания дрона в пятиэтажный дом в квартире не было. Жильцов дома уже эвакуировали, они находятся в пункте временного размещения.

О том, что дрон попал в одну из многоэтажек в Туле, ранее сообщал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его информации, оказалась повреждена крыша многоквартирного дома в Пролетарском округе города. Пострадали два человека. Обломки дрона со взрывчаткой также упали на территорию физкультурно-оздоровителнього комплекса.

По данным Минобороны, над Тульской областью за пять часов ночью 22 мая сбили 10 беспилотников. Всего над Россией перехватили 105 летательных аппаратов. Под удар также попали Московская, Орловская, Белгородская, Курская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Смоленская и Брянская области.