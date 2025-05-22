В Саратовской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов

Сход семи грузовых вагонов поезда произошел вечером 21 мая на станции Нефтяная Приволжской железной дороги. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

"21 мая в 21:12 (мск) на станции Нефтяная Приволжской железной дороги произошел сход семи грузовых вагонов. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для ликвидации последствий задействовали два восстановительных поезда. На движение пассажирских поездов сход не повлиял. На месте работает комиссия, причины инцидента устанавливаются.