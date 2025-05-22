СКР возбудил дело из-за осквернения подростками георгиевской ленты

В Калужской области следователи возбудили дело из-за осквернения георгиевской ленты подростками из семей бывших мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина.

В начале мая в Обнинске двое подростков осквернили георгиевскую ленту. Дело возбуждено по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

По словам Бастрыкина, причиной произошедшего стал недостаток патриотического воспитания детей. Он считает, что те, кто решил жить и работать в России, получить гражданство, должны изучать законы, российскую историю и культуру, чтобы уважительно относиться к традициям и предотвращать подобные инциденты.

Ранее на Петербургском международном юридическом форуме председатель СКР призвал пускать мигрантов в Россию без семьи и родственников.