При пожаре в многоэтажке в Москве пострадали семь человек

Пожар произошел в квартире в многоэтажном доме на Широкой улице в Москве, есть пострадавшие. Об этом заявили в главном управлении МЧС по городу.

По данным ведомства, огонь разгорелся в помещении на седьмом этаже.

«Произошло возгорание личных вещей и мебели», - уточнило МЧС.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали семь человек, включая двух детей. Пожар потушили на площади 40 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекали 41 специалиста и 11 единиц техники.

Ранее пожар произошел в двухэтажном доме в Екатеринбурге, 20 человек эвакуировались из здания самостоятельно, еще 14 были спасены огнеборцами, напоминает 360.ru.