При пожаре в многоэтажке в Москве пострадали семь человек
Пожар произошел в квартире в многоэтажном доме на Широкой улице в Москве, есть пострадавшие. Об этом заявили в главном управлении МЧС по городу.
По данным ведомства, огонь разгорелся в помещении на седьмом этаже.
«Произошло возгорание личных вещей и мебели», - уточнило МЧС.
Отмечается, что в результате ЧП пострадали семь человек, включая двух детей. Пожар потушили на площади 40 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекали 41 специалиста и 11 единиц техники.
Ранее пожар произошел в двухэтажном доме в Екатеринбурге, 20 человек эвакуировались из здания самостоятельно, еще 14 были спасены огнеборцами, напоминает 360.ru.