Сеть подпольных казино ликвидировали в Якутии

Нелегальный игорный бизнес в Якутске и нескольких районах республики организовали двое ранее судимых местных жителей.

Незаконные казино открыли в том числе в исправительных колониях. Об этом рассказала официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

«Преступное сообщество имело чёткую иерархию. Его участниками применялись строгие меры конспирации и контроля за денежными потоками. В случае неуплаты игроками долгов злоумышленники применяли к ним насилие и вымогали деньги», — сообщила Волк.

По её данным, всего в Якутии задержали двух предполагаемых лидеров и 16 членов преступной группировки. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о вымогательстве, незаконных организации и проведении азартных игр и организации преступного сообщества.