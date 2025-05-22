Верховный суд России признал нападение на военкома в Усть-Илимске терактом

Верховный суд России признал законным приговор россиянину Руслану Зинину* (внесен в реестр террористов и экстремистов), получившему 20 лет лишения свободы за теракт в военкомате Усть-Илимска Иркутской области 26 сентября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, защита подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ. В ней оспаривал квалификация действий мужчины. Адвокат заявлял, что Зинин* не преследовал политических целей и у него не было мотива дестабилизировать деятельность органов власти. Однако суд пришел в выводу, что действия Зинина* обосновано квалифицированы как теракт. В середине мая кассационная жалоба была отклонена.

Поджог военкомата в российском городе попал на видео

В январе 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Зинина*, устроившего стрельбу в военкомате, к 19 годам заключения. 30 июля вышестоящая инстанция ужесточила ему наказание на один год. Первые восемь лет из 20 назначенных осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

26 сентября 2022 года Зинин* пришел в военкомат и в актовом зале трижды выстрелил из обреза ружья в военкома. После этого он разлил в помещении легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Ранения получил военком, его госпитализировали. Стрелка задержали очевидцы. Зинин* объяснил свой поступок тем, что хотел предотвратить мобилизацию младшего брата.

*внесен в реестр террористов и экстремистов.