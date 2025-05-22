Осужденная за хулиганство москвичка решила отслужить по контракту

Осужденная по статье о хулиганстве москвичка Яна Джоган намеревалась заключить контракт с министерством обороны Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

© Газета.ru

В них утверждается, что Джоган полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

По словам адвоката москвички, подзащитная не стала обжаловать приговор.

Кричавшая о «русне» жительница Москвы Джоган признала вину в суде

11 февраля жительнице Москвы Яне Джоган продлили арест. Инцидент с Джоган произошел в начале ноября 2024 года. Она пыталась добиться от рабочих прекращения строительных работ, хотя те, как утверждают СМИ, работали в законное время. Женщина твердила, что ей надо спать после ночной смены. Мужчин, которые ставили дверь, она назвала «русней» и угрожала им пистолетом.

В январе сообщалось, что москвичку собираются проверить еще по четырем уголовным статьям, включая госизмену.

3 декабря 2024 года Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Джоган на две тысячи рублей. Также полиция завела в отношении нее дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее суд арестовал москвичку, назвавшую строителей «русней».