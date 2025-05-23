Частный самолет, летевший из Турции в Москву, подал сигнал бедствия над Грузией

Частный самолет авиакомпании «РусДжет», который летел из Даламан (Турция) в московский аэропорт Внуково, подал сигнал бедствия во время полета над Грузией. Об этом в пятницу, 23 мая, стало известно из данных сервиса Flightradar.

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— Частный самолет авиакомпании «РусДжет», выполняющий рейс из Даламана в аэропорт Внуково, подал сигнал бедствия над Грузией, — передает данные из сервиса РЕН ТВ.

Других подробностей по факту произошедшего не приводится. Официальной информации на момент публикации материала не появлялось.

Ранее летящий из Москвы в Санкт-Петербург пассажирский самолет авиакомпании «Победа» 21 апреля подал сигнал чрезвычайной ситуации (ЧС) за семь минут до прибытия в пункт назначения. Экипаж рейса подал сигнал бедствия 7700, с помощью которого диспетчерам сообщают о нештатной ситуации на борту.