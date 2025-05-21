В Приморье учительница натравила школьников на ученика из-за жалобы родителям

Аксинья Кравченко

В городе Артем Приморского края учительница натравила школьников на одноклассника за то, что он пожаловался на нее родителям. Об этом сообщает Baza.

В Приморье учительница натравила школьников на ученика из-за жалобы родителям
© РИА Новости

По данным канала, речь идет об ученике четвертого класса средней школы №1. До инцидента мальчик пожаловался своим родителям на учительницу Татьяну Шахметову. Мать ребенка поговорила об этом с директором школы и уладила вопрос, но педагог решила отомстить.

На следующий день на уроке она сначала отругала ученика, а затем на перемене, когда дети стали толпой избивать его, просто сидела за столом и наблюдала за происходящим. Отмечается, что издевательства над мальчиком со стороны одноклассников продолжились и после уроков, однако Шахметова так и не вмешалась.

Позже о произошедшем узнало руководство школы и после внутренней проверки учительница была уволена. С детьми, которые участвовали в избиении и издевательствах над одноклассником, была проведена воспитательная беседа. Также к делу подключилась прокуратура, которая вынесла представление мэру Артема и начала собственную проверку.

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