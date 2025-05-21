В Приморье учительница натравила школьников на ученика из-за жалобы родителям

В городе Артем Приморского края учительница натравила школьников на одноклассника за то, что он пожаловался на нее родителям. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, речь идет об ученике четвертого класса средней школы №1. До инцидента мальчик пожаловался своим родителям на учительницу Татьяну Шахметову. Мать ребенка поговорила об этом с директором школы и уладила вопрос, но педагог решила отомстить.

На следующий день на уроке она сначала отругала ученика, а затем на перемене, когда дети стали толпой избивать его, просто сидела за столом и наблюдала за происходящим. Отмечается, что издевательства над мальчиком со стороны одноклассников продолжились и после уроков, однако Шахметова так и не вмешалась.

Позже о произошедшем узнало руководство школы и после внутренней проверки учительница была уволена. С детьми, которые участвовали в избиении и издевательствах над одноклассником, была проведена воспитательная беседа. Также к делу подключилась прокуратура, которая вынесла представление мэру Артема и начала собственную проверку.