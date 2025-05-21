Школьница отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей в Кемеровской области

17-летняя школьница из Киселевска в Кемеровской области отдала мошенникам сбережения родителей в размере 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в местном УМВД.

Отмечается, что позвонивший мошенник представился девушке завучем школы. Он убедили ее перейти по ссылке, чтобы «подтвердить электронную подпись на документах». После этого ей позвонили с другого номера под видом сотрудников МФЦ — школьнице сообщили, что ее переход по ссылке позволил мошенникам получить личные данные ее родителей.

После этого девушке позвонили в третий раз — уже под видом полиции и банка. Ее убедили «защитить» деньги родителей, сбросив их на «безопасный» счет. Действуя по указке мошенников, школьница зашла в мобильное приложение банка через телефон родителей, после чего оформила кредитов на 800 тысяч рублей. Эти деньги, а также зарплату родителей, она обналичила и перевела на счета мошенников.

Ранее телефонные мошенники стали использовать схему с предлогом замены полиса ОМС.