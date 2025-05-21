В Домодедово в четвертый раз ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены на работу московского аэропорта Домодедово в четвертый раз, сообщила Росавиация.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:06 мск введены в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.

Сегодня Домодедово четыре раза, Жуковский трижды приостанавливали прием и выпуск самолетов. На данные момент ограничения продолжают действовать в аэропортах Владимира, Иваново и Калуги.